Футбольный клуб "Родина" отстранит комментатора за высказывание о женщинах-арбитрах

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Родина" отстранит комментатора Александра Боярского от работы на матчах за высказывание о женщинах-арбитрах в прямом эфире. Об этом сообщает пресс-служба "Родины".

Во время игры Юношеской футбольной лиги - 3 (ЮФЛ-3) между "Родиной" и петербургским "Зенитом" Боярский допустил резкие высказывания в адрес женщин, раскритиковав работу арбитра матча.

"Главная цель футбола - объединять людей. Любая дискриминация противоречит этому принципу. Слова комментатора Александра Боярского о женщинах в футболе неуместны, оскорбительны и в корне расходятся с видением футбольного клуба "Родина". Клуб исключает взаимодействие с Боярским в будущем. Также "Родина" планирует провести ряд мероприятий, связанных с продвижением женского футбола в России", - говорится в заявлении.