Леонов: все объекты Центра развития футбола в Казани будут сданы к концу года

КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Все объекты строящегося в Казани Центра развития футбола будут сданы к концу года. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Это большой инфраструктурный проект, наверное, самый крупный проект, который на сегодняшний день реализуется на территории города, - сказал он. - Мы полностью обновляем весь Центр развития футбола. Уже построен и официально открыт полноценный манеж, следующий этап - мы перекладываем нескольких полей и открываем административный комплекс".

Третьим этапом строительных работ Леонов назвал создание универсального спортивного зала для занятий и тренировок внутри помещения. "Сейчас мы думаем, когда открыть вторую часть. Я думаю, это будет либо конец августа, либо в рамках проекта "Россия - спортивная держава". К концу года планируем последний объект тоже завершить, в этом году работы все реализовать", - добавил он.

Ранее сообщалось, что новый спортивный центр создается для формирования полноценного цикла тренировочного процесса по футболу как для детских команд, так и для профессиональных спортсменов.