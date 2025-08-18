Они проиграли канадке Габриэле Дабровски и новозеландке Эрин Рутлифф

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Россиянка Александра Панова и китаянка Го Ханьюй уступили канадке Габриэле Дабровски и новозеландке Эрин Рутлифф в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США, штат Огайо) в парном разряде.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Дабровски и Рутлифф, посеянных на турнире под вторым номером. Панова и Го Ханьюй выступали без номера посева.

Пановой 36 лет, она занимает 26-е место в парном рейтинге WTA. На ее счету 11 титулов под эгидой организации в паре. В парном разряде россиянка дважды доходила до четвертьфинала на турнирах Большого шлема - на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате Франции в 2024 году. Го Ханьюй 27 лет, в паре она располагается на 28-й позиции мирового рейтинга, в ее активе 5 титулов в этом разряде. В парном разряде теннисистка не проходила на турнирах Большого шлема дальше третьего круга.

Соревнование в Цинциннати проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA.