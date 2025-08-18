Команда занимает 12-е место

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" должны разобрать ошибки после неудачного старта сезона. Такое мнение ТАСС высказал нападающий "Динамо" Константин Тюкавин.

"Динамо" в пяти турах Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) набрало 5 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Тюкавин не участвует в матчах из-за восстановления после травмы крестообразной связки колена.

"Вы сами понимаете, что старт оцениваем неудовлетворительно. Видели, сколько у нас очков после пяти туров, - сказал Тюкавин. - Сами понимаете, что не очень. Нужно исправлять ситуацию, самим собраться, разобрать ошибки, стараться забивать больше голов и выигрывать".

В воскресенье "Динамо" на своем поле уступило ЦСКА со счетом 1:3 в матче пятого тура РПЛ. "Понятно, что в матче с ЦСКА сыграли неудовлетворительно, не так, как мы хотели, как мы тренируемся. К сожалению, не можем это пока показывать почему-то в официальных играх, - отметил Тюкавин. - Не знаю, в чем проблема. Но будем пытаться исправлять, это все в наших руках и ногах, к сожалению, никак не могу помочь команде, очень хочется, но ничего не могу сделать".