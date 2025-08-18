Мировое первенство пройдет в Норвегии в октябре

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Шестикратная чемпионка России по тяжелой атлетике Анастасия Романова рассчитывает выступить на октябрьском мировом первенстве в Норвегии. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Чемпионат мира пройдет в норвежском Фёрде с 2 по 11 октября. "Рассчитываю выступить на чемпионате мира, уже были поданы списки спортсменов на участие в этих соревнованиях, - рассказала Романова. - Апрельский чемпионат Европы в Молдавии я была вынуждена пропустить, так как нам сразу сказали, что кто относится к ЦСКА, тот не будет допущен".

"Последний крупный международный старт был у меня в Москве в апреле 2021 года, это был чемпионат Европы, где я стала третьей. Чемпионат мира, который проходил в конце того же года в Ташкенте, я пропустила из-за травмы колена. Как пережила четырехлетнее отстранение россиян от международных стартов? Я уже не одну Олимпиаду пропустила, в 2016 году нас до последнего тянули с допуском на Игры в Бразилии, но в итоге не пустили. Самое тяжелое, я наверное, уже прошла, а сейчас надо просто наслаждаться процессом", - добавила собеседница ТАСС.

На чемпионате России, который проходил в Санкт-Петербурге с 10 по 13 августа, Романова не сумела выполнить ни одной результативной попытки в рывке. "Я была слишком сильно готова, и это повлияло на мое настроение. Сама не поняла, что произошло, это случилось впервые за 22 года моей карьеры. Вроде и штанга очень легкая была, а меня вперед тянет и тянет. Возможно, в Санкт-Петербурге я уже думала о том, как буду выступать на чемпионате мира, как буду противостоять другим соперницам. Хотя очень хотелось на чемпионате России установить рекорды", - призналась собеседница ТАСС.

"Лучше так ошибиться на домашнем старте, чем на чемпионате мира. Но вывод следует сделать один, нужно больше работать на тренировках", - заключила Романова.

Романовой 33 года, в ее активе есть золотые медали чемпионатов Европы 2017 и 2019 годов, бронза ЧМ-2015.