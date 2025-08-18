Мельникова в сентябре вернется на турниры FIG после четырехлетнего перерыва

Гимнастка выступит на соревнованиях в Париже

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова примет участие в турнире FIG World Challenge Cup, который пройдет с 13 по 14 сентября в Париже. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

"Было принято решение, что в Париже будет выступать Мельникова, она настоящий боец и способна завоевать медали даже в том случае, если выступит со своими старыми программами, - рассказала Родионенко. - В Париж также поедут тренер Константин Плужников, который работает с Мельниковой, и судья Елена Редянова".

Мельникова впервые выступит на турнире под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) после почти четырехлетнего перерыва. Последний раз спортсменка выступала на турнире FIG в октябре 2021 года, когда на чемпионате мира в японском Китакюсю выиграла золото в абсолютном личном первенстве, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.

Мельниковой 25 лет. На Олимпиаде в Токио она выиграла золотую медаль в командном первенстве, бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях. На счету спортсменки также есть серебряная награда Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. В марте ТАСС сообщал, что Мельникова получила нейтральный статус для участия в турнирах Международной федерации гимнастики.