Спартак Гогниев был удален во время матча "Алании" с "Тюменью"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит оскорбительное поведение главного тренера владикавказской "Алании" Спартака Гогниева в адрес судей. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

16 августа "Алания" дома уступила "Тюмени" со счетом 1:2 в матче группы А дивизиона "Золото" Леон - Второй лиги.

"Главный тренер "Алании" Спартак Гогниев был удален за две желтые карточки. После этого у него было оскорбительное поведение в адрес судейской бригады и неспортивное поведение, а именно он кинул две бутылки с водой, одну - в сторону скамейки запасных, вторую - на поле. Также ударил свою скамейку запасных в агрессивной манере. Он приглашен на заседание", - сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет 20 августа.