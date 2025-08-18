Густаво Талмаре утонул в лагуне

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Игрок юношеской сборной Доминиканской Республики по бейсболу Густаво Талмаре погиб после несчастного случая в лагуне. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Отмечается, что игрок ночью утонул в лагуне, которая располагается недалеко от академии, где тренировался бейсболист.

Талмаре принимал участие в чемпионате мира среди игроков до 12 лет в составе сборной Доминиканской Республики в 2023 году. Как сообщает Marca, он был одним из самых перспективных игроков в стране, за ним следили несколько клубов главной лиги Доминиканы.