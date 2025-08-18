СКА забрал с драфта отказов рекордсмена "Спартака" по числу очков за сезон Голдобина

Игрок выступал за красно-белых с 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Петербургский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА забрал нападающего Николая Голдобина с драфта отказов. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

16 августа московский "Спартак" выставил Голдобина на драфт отказов.

Голдобину 29 лет, за "Спартак" он выступал с 2023 года. В московский клуб игрок перешел в результате обмена из магнитогорского "Металлурга". В 2024 году нападающий установил новый рекорд "Спартака" по очкам за сезон (87 очков), превзойдя достижение Александра Кожевникова (71 очко). В прошлом сезоне Голдобин стал лучшим бомбардиром (54 очка) и ассистентом (33) команды в регулярном чемпионате КХЛ, а также разделил первое место с Адамом Ружичкой и Иваном Морозовым в списке лучших бомбардиров красно-белых в плей-офф, набрав 12 очков.

В 2014 году Голдобин был выбран под общим 27-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом "Сан-Хосе". Позднее он также защищал цвета "Ванкувера". Также в КХЛ Голдобин выступал за московский ЦСКА.

В прошлом сезоне "Спартак" стал третьим в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ и дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, проиграв уфимскому "Салавату Юлаеву" (3-4).