Футболист ЦСКА Шуманский вернется в общую группу на этой неделе

Форвард не выходил на поле с 27 июля

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Восстановление белорусского нападающего московского ЦСКА Артема Шуманского почти завершилось, он должен на этой неделе вернуться к занятиям в общей группе. Об этом Шуманский рассказал ТАСС.

20-летний нападающий провел три матча в этом сезоне во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Из-за повреждения не выходил на поле в официальных встречах с 27 июля, тогда команда играла с грозненским "Ахматом" (2:1).

"Восстановление проходит отлично, я думаю, что вторник-среда примерные сроки, - сказал Шуманский. - На самом деле быстро восстановился, в понедельник будет последняя тренировка вне команды, затем тесты, посмотрим, как поведет себя нога - задняя поверхность бедра. От тестов зависит все. Ориентируюсь, что на этой неделе буду заниматься в общей группе 100 процентов, плюс-минус день".