Новый сезон Лиги боевого самбо стартует турниром на Камчатке

Соревнования пройдут 23 августа

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Новый сезон Лиги боевого самбо откроется 23 августа турниром в Петропавловске-Камчатском. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Лига боевого самбо была образована в 2020 году. Соревнования впервые пройдут на Камчатке. Первый профессиональный турнир лиги прошел 22 февраля 2020 года в Сочи. Соревнования посетил президент России Владимир Путин.

"Проведение Лиги боевого самбо в Петропавловске-Камчатском - это важный шаг в популяризации нашего вида спорта на Дальнем Востоке, - сказал Елисеев. - Такие турниры позволяют не только объединять регионы, но и демонстрировать зрителям зрелищность, силу и красоту самбо. Уверен, что это событие станет настоящим спортивным праздником для жителей Камчатки и даст новый импульс развитию боевого самбо в регионе".

За победу в весовой категории до 58 кг поборются Хертек Ай-Херел и Сергей Овчинников, весе до 64 кг - Шейх-Мансур Хабибулаев и Вадим Мозгнер (Германия), а также Павел Пантелеев и Яшар Мамедов, в категории до 88 кг - Николай Родин и Кирилл Харьков, в весе до 98 кг - Гасан Хархачаев и Антон Мамонов.

Правила Лиги боевого самбо разрешают удары руками и ногами в стойке и партере, все виды бросков, применяемых в спортивных единоборствах, болевые приемы на руки и на ноги, а также удушающие приемы руками, ногами, одеждой. Запрещенные действия - удары в глаза, затылок, шею, спину, пах, удары по лежащему противнику из положения стоя, броски на шею и голову, болевые приемы на пальцы и позвоночник, а также нарушение дисциплины, грубое, неэтичное поведение.