Бывший футболист "Локомотива" Диарра потребовал от ФИФА компенсации в размере €65 млн

Ранее суд ЕС признал противоречащими законам союза правила трансферов ФИФА

ПАРИЖ, 18 августа. /ТАСС/. Бывший полузащитник московского "Локомотива" Лассана Диарра потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) компенсации в размере €65 млн после решения суда Европейского союза (ЕС) о признании противоречащими законам союза правила трансферов. Об этом сообщает агентство RMC Sport.

В октябре 2024 года суд ЕС признал противоречащими законам союза правила трансферов ФИФА. Решение было принято после жалобы Диарра. ФИФА заявила, что планирует провести совещание по корректировке правил трансферов.

4 августа нидерландская ассоциация Justice for Players заявила, что планирует подать иск против ФИФА из-за правил осуществления трансферов. Отмечалось, что иск будет подан до конца текущего года. По оценке экспертов фонда, более 100 тыс. футболистов смогут потребовать от ФИФА компенсации, сумма которых может составить миллиарды евро.

Дело Диарра

Перед началом сезона-2014/15 Диарра, выступавший за московский "Локомотив", не явился на тренировочный сбор железнодорожников, из-за чего клуб разорвал с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу на игрока в ФИФА. Палата по разрешению споров федерации признала расторжение контракта законным и обязала футболиста выплатить неустойку в размере €10,5 млн.

В феврале 2015 года Диарра мог перейти в бельгийский "Шарлеруа", но клуб хотел получить гарантии того, что ему не придется выплачивать штраф "Локомотиву" вместо футболиста, поскольку, по правилам ФИФА и Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB), клуб мог стать одним из должников. В итоге контракт не был заключен, и француз считает, что переход сорвался по вине ФИФА и KBVB, которые не смогли вовремя дать гарантий бельгийской команде.