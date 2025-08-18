Болельщику запретили проход на все стадионы Великобритании за расистское поведение

Он оскорбил во время матча "Ливерпуль" - "Борнмут" ганского форварда Антуана Семеньо

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Болельщику английского футбольного клуба "Ливерпуль" запретили появляться на всех стадионах Великобритании за расистские оскорбления во время матча первого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" - "Борнмут". Об этом сообщает телеканал BBC.

Инцидент произошел на домашней арене "Ливерпуля" 15 августа. Игра была прервана в середине первого тайма и возобновлена спустя несколько минут. По информации портала The Touchline, болельщик "Ливерпуля" в инвалидной коляске оскорбил ганского нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо.

В полиции заявили, что расследование инцидента продолжается.