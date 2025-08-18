Турнир пройдет в Милане с 20 по 24 августа

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены в понедельник днем приземлились в аэропорту Милана, где с 20 по 24 августа пройдет чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации каноэ России.

"Команда только что прилетела в Милан, - рассказала собеседница ТАСС. - Сейчас спортсмены поедут заселяться в отель, чтобы отдохнуть после ночного перелета. Думаю, завтра будут первые тренировки. Лодки уже все на месте, ждут спортсменов".

В состав команды российских нейтральных спортсменов вошли байдарочники Максим Спесивцев, Виктор Гавриленко, Виталий Ершов, Александр Сергеев, Дмитрий Авдеев, Никита Максимов, Юлия Бабашинская, Анастасия Долгова, Анастасия Иванова, Елена Миронченко, Наталья Подольская, Ксения Луканцева и Олеся Козеева, а также каноисты Захар Петров, Иван Штыль, Александр Боц, Алексей Коровашков, Илья Первухин, Сергей Свинарев, Екатерина Шляпникова, Марина Гуреева, Александра Власова, Дарья Харченко, София Штиль и Алина Ковалева.