МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Полузащитник американской "Атланты" Алексей Миранчук и полузащитник швейцарского "Сьона" Антон Миранчук вошли в расширенный состав сборной России по футболу на товарищеские игры в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Всего в расширенный состав вошли 39 игроков:

- Данил Глебов, Даниил Фомин (оба - "Динамо"), Александр Черников, Никита Кривцов (оба - "Краснодар"), Наиль Умяров ("Спартак"), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все - ЦСКА), Антон Миранчук ("Сьон", Швейцария), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Зелимхан Бакаев (все - "Локомотив"), Алексей Миранчук ("Атланта", США), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба - "Зенит"), Вадим Раков ("Крылья Советов"), Лечи Садулаев ("Ахмат"), Александр Головин ("Монако"); нападающие - Дмитрий Воробьев ("Локомотив"), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев ("Динамо").

"Сейчас сформирован расширенный список, - сказал главный тренер сборной Валерий Карпин. - Некоторые футболисты сейчас себя ярко проявляют, а некоторые не играют, но мы знаем их потенциал, возможности и опыт, поэтому включаем их в расширенный список. Возможно, они не всегда играют в чемпионате, но есть еще игры на кубок, поэтому их физическое состояние нам понятно по кубковым играм. Ну и ребята, которые себя ярко проявляют в начале сезона, в том числе молодые, - Глебов, Раков, - они тоже в списке".

4 сентября сборная России в Москве сыграет с командой Иордании. 7 сентября россияне встретятся со сборной Катара в Эр-Райяне.