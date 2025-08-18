Ранее появилась информация, что ЦСКА предложил "Фиорентине" за аргентинского футболиста около €12 млн

РИМ, 18 августа. /ТАСС/. Итальянская "Фиорентина" получила предложение от московского ЦСКА по трансферу аргентинского полузащитника Лукаса Бельтрана, однако окончательное решение в этом вопросе будет принимать футболист. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Фиорентины".

Ранее журналист Лучо Кастаньярес сообщил на своей странице в соцсети X, что ЦСКА предложил "Фиорентине" около €12 млн за аргентинца.

"Предложение действительно есть. Но трансфер зависит от игрока, примет он предложение или нет", - сообщили в пресс-службе.

Бельтрану 24 года, он выступает за "Фиорентину" с августа 2023 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 47 матчей во всех турнирах, забив 6 мячей и отдав 6 результативных передач.