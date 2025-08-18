Первый турнир в новом формате прошел текущим летом в США

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит проведение клубного чемпионата мира раз в два года, начиная с 2029 года. Об этом сообщает газета The Guardian.

Клубный чемпионат мира в новом формате впервые прошел летом 2025 года в США. В турнире приняли участие 32 команды. В финале английский "Челси" со счетом 3:0 обыграл французский "Пари Сен-Жермен".

Ранее руководство испанского "Реала" предложило проводить клубный чемпионат мира каждые два года. Отмечается, что мадридский клуб получил поддержку со стороны испанской "Барселоны", английских "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" и итальянского "Наполи", которые не квалифицировались на турнир 2025 года.

Издание со ссылкой на источники ФИФА сообщает, что проведение клубного чемпионата мира в 2027 году всерьез не рассматривается, при этом ситуация может измениться после 2029 года и будет изучаться возможность проведения турнира в 2031 году. Однако это может привести к конфликту с лигами и профсоюзом игроков, которые критикуют ФИФА за плотный календарь матчей. После проведения клубного чемпионата мира Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) выразила недовольство президентом ФИФА Джанни Инфантино за напряженный график игр и неприемлемые условия для игроков.