Дмитрий Прохоров и Федор Золотарев задержаны на время следствия

КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Футболисты молодежной команды казанского "Рубина" Дмитрий Прохоров и Федор Золотарев задержаны на время следствия, они не признают вину. Об этом сообщает пресс-служба "Рубина".

По информации Telegram-канала Baza, игроков подозревают в изнасиловании.

"На данный момент следственными органами выясняются все обстоятельства случившегося для установления доказательной базы. Насколько известно клубу, Прохоров и Золотарев сообщили адвокатам, что не признают вину", - говорится в заявлении.

Отмечается, что по итогам расследования "Рубин" дополнительно сообщит о дальнейших действиях в отношении футболистов.