Команда победила махачкалинское "Динамо" в Саранске со счетом 2:0

САРАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Футболисты "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0 обыграли махачкалинское "Динамо" в заключительном матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске.

Забитыми мячами отметились Хуан Боселли (16-я минута) и Олакунле Олусегун (41).

Матч состоялся в Саранске, так как на домашней арене клуба из Нижнего Новгорода проводится ремонт. Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов ранее выразил надежду на то, что уже в сентябре команда сможет сыграть на своем поле.

"Пари НН" одержал первую победу в текущем чемпионате и с 3 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. В первых четырех турах команда из Нижнего Новгорода потерпела четыре поражения. Махачкалинское "Динамо" с 5 очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре "Пари НН" на выезде сыграет с "Динамо" из Москвы, махачкалинское "Динамо" в гостях встретится с петербургским "Зенитом". Оба матча пройдут 23 августа.