САРАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Футболисты "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0 обыграли махачкалинское "Динамо" в заключительном матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске.
Забитыми мячами отметились Хуан Боселли (16-я минута) и Олакунле Олусегун (41).
Матч состоялся в Саранске, так как на домашней арене клуба из Нижнего Новгорода проводится ремонт. Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов ранее выразил надежду на то, что уже в сентябре команда сможет сыграть на своем поле.
"Пари НН" одержал первую победу в текущем чемпионате и с 3 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. В первых четырех турах команда из Нижнего Новгорода потерпела четыре поражения. Махачкалинское "Динамо" с 5 очками располагается на 12-й строчке.
В следующем туре "Пари НН" на выезде сыграет с "Динамо" из Москвы, махачкалинское "Динамо" в гостях встретится с петербургским "Зенитом". Оба матча пройдут 23 августа.
1
"Локомотив"
5
4
1
0
13
13
6
7
2
"Краснодар"
5
4
0
1
12
11
3
8
3
ЦСКА
5
3
2
0
11
11
4
7
4
"Рубин"
5
3
1
1
10
8
8
0
5
"Балтика"
5
2
3
0
9
9
5
4
6
"Крылья Советов"
5
2
2
1
8
9
6
3
7
"Ахмат"
5
2
0
3
6
5
6
-1
8
"Акрон"
5
1
3
1
6
8
5
3
9
"Зенит"
5
1
3
1
6
7
7
0
10
"Оренбург"
5
1
2
2
5
5
6
-1
11
"Динамо" М
5
1
2
2
5
4
6
-2
12
"Динамо" Мх
5
1
2
2
5
3
5
-2
13
"Спартак"
5
1
2
2
5
6
10
-4
14
"Ростов"
5
1
0
4
3
3
8
-5
15
"Пари НН"
5
1
0
4
3
4
9
-5
16
"Сочи"
5
0
1
4
1
3
15
-12