Вратарь ПСЖ Сафонов рассказал, что планирует еще многое посмотреть в Париже

По словам футболиста, он ощущает себя в столице Франции как дома

ТАСС, 18 августа. Российскому вратарю французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвею Сафонову нравится жизнь в Париже, он планирует еще многое посмотреть в городе. Об этом Сафонов написал в своем Telegram-канале.

Сафонов выступает за ПСЖ с лета 2024 года. 12 августа в клуб перешел украинский защитник Илья Забарный. До перехода Забарного портал Goal сообщал, что ПСЖ принял решение продать Сафонова ради приобретения украинца.

"На данный момент я могу утверждать, что адаптировался во Франции, было классно вернуться в Париж после отпуска. Это довольно странные ощущения, потому что здесь мне комфортно и появилось стойкое чувство, что я вернулся домой. В общем, нравится мне Париж и нравится жизнь здесь. Сколько я всего успел посмотреть - и еще больше впереди", - написал Сафонов.

"Многое осознал, когда вернулся из отпуска, который провел в России. Во первых, я понял, что чувство дома у меня вызывает само возвращение в страну. Без разницы Москва это или Краснодар, я знаю, что здесь я все знаю и мне все понятно. Это то ощущение, которое мне забылось, и то, чего не хватало", - добавил он.

Голкипер рассказал, что в течение года много работал над французским языком. "Результат мог бы быть лучше, но мне нравится изучать язык в своем темпе - так, как мне комфортно. Переживал, что забуду все за время отпуска и поездки в США, но голова отдохнула, и я почувствовал прогресс вместо регресса", - рассказал российский вратарь ПСЖ.