Итальянец завершил борьбу в первом сете матча против испанца Карлоса Алькараса из-за болезни

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер досрочно завершил борьбу в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Цинциннати (США, штат Огайо) против испанца Карлоса Алькараса из-за болезни. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Итальянец снялся с матча при счете 5:0 в первом сете в пользу Алькараса.

Синнеру 24 года, итальянец выиграл 20 турниров ATP. Спортсмен четыре раза побеждал на турнирах Большого шлема. Дважды он выигрывал Открытый чемпионат Австралии (2024, 2025), по разу - Уимблдон (2025) и Открытый чемпионат США (2024). В составе сборной Италии Синнер дважды становился обладателем Кубка Дэвиса (2023, 2024).

Алькарасу 22 года, в 2022 и 2023 годах он был первой ракеткой мира в общей сложности 36 недель, а сейчас занимает вторую строчку в мировом рейтинге. Испанец выиграл 22-й титул ATP. Теннисист является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в Париже в одиночном разряде. Спортсмен пять раз побеждал на турнирах Большого шлема: он дважды выиграл Открытый чемпионат Франции (2024, 2025) и Уимблдон (2023, 2024) и один раз - Открытый чемпионат США (2022).

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд турнира составил $9,1 млн. В прошлом году его выиграл Синнер.