Сумма трансфера составила $1,3 млн

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 августа. /ТАСС/. Защитник Рамиро Ди Лусиано перешел из аргентинского футбольного клуба "Банфилд" в московский ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба "Банфилда".

Отмечается, что сумма трансфера составила $1,3 млн. "Банфилд" также получит $600 тыс. в качестве бонусов. Кроме того, аргентинский клуб заработает 20% от суммы будущей продажи футболиста.

Ди Лусиано 21 год. Он является воспитанником "Банфилда" и за основную команду провел 34 матча, в которых сделал 3 голевые передачи.

ЦСКА после пяти туров набрал 11 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. В следующем туре армейцы 24 августа примут тольяттинский "Акрон".