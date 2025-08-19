Атлетов с Украины за жесты уважения российским коллегам будут лишать зарплат и выгонять из сборной, заявил действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Украинские спортсмены не пожимают руки российских коллег на международных соревнованиях не по своей воле и из-за страха. Об этом ТАСС рассказал боец MMA, заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский.

"Их будут лишать зарплаты, выгонять со сборной. Они будут терять спонсирование. Я знаю по себе, когда ты занимаешься спортом, как правило, ты практически ничего не умеешь в жизни. Я считаю, они делают это не по своей воле, большинство. Конечно, есть исключения - те, кто поддаются зомбированию. Но много ребят нормальных, с которыми я продолжаю общаться, которые также переживают за нас всех, за наши братские народы - украинцев, русских", - сказал спортсмен.

Максим покинул Украину после того, как в 2022 стал целью украинских силовиков, преследовавших его из-за призывов прекратить конфликт против России. По словам спортсмена, в 2022 году в его квартиру в Киеве ворвались сотрудники правоохранительных органов Украины вместе с членами националистических формирований, обвинили его в сепаратизме и связях с Россией, избили, а позже подвергли пыткам и унижениям. По словам Рындовского, за всеми событиями стояла Служба безопасности Украины. Боец также сообщил о намерении подать документы для получения гражданства РФ и выступать на соревнованиях под российским флагом.