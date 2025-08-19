Звание первой ракетки мира по-прежнему удерживает Арина Соболенко из Белоруссии

ТАСС, 19 августа. Россиянка Екатерина Александрова поднялась на 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На счету Александровой 2 786 очков. Прежним персональным рекордом россиянки была 15-я строчка в мировом рейтинге.

Звание первой ракетки мира по-прежнему удерживает Арина Соболенко из Белоруссии (11 225 очков). Представительница Польши Ига Свёнтек, ставшая победительницей турнира в американском Цинциннати, вернулась на второе место (7 933), обойдя американку Коко Гауфф (7 874). Лучшей из россиянок остается Мирра Андреева, располагающаяся на пятой строчке (4 733).

Из россиянок в топ-100 также входят Людмила Самсонова (19-я позиция; 2 166 очков), Диана Шнайдер (22; 2 036), Вероника Кудерметова (26; 1 763), Анна Калинская (31; 1 582), Анастасия Павлюченкова (44; 1 244), Анастасия Потапова (45; 1 221), Полина Кудерметова (64; 960), Камилла Рахимова (68; 931), Анна Блинкова (78; 878), Анастасия Сахарова (100; 742).