Действия болельщика были расценены как преступление против мира спорта

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 августа. /ТАСС/. Болельщик бразильского футбольного клуба "Коринтианс" приговорен к году лишения свободы за то, что бросил свиную голову на поле. Об этом сообщил портал Globo.

Соответствующее решение принял суд Сан-Паулу. Действия болельщика были расценены как преступление против мира спорта. 36-летний мужчина сможет обжаловать вынесенный приговор.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года в матче чемпионата Бразилии между "Коринтиансом" и "Палмейрасом" (2:0). Позднее "Коринтианс" запретил болельщику посещать матчи.