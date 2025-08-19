Хоккеист "Динамо" Классон поделился впечатлениями от игры Кучерова и Овечкина

Шведский форвард отметил умение Никиты Кучерова играть в пас и находить место на площадке

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник московского "Динамо" Фредрик Классон назвал феноменальной игру форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Никиты Кучерова. Об этом он рассказал ТАСС.

Классон выступал в Северной Америке с 2012 по 2022 год. В основном он играл в Американской хоккейной лиге, в том числе в системе "Тампы", за которую провел 11 игр.

"То, как он (Кучеров - прим. ТАСС) может играть в пас и находить место на площадке, это феноменально. Я не думаю, что есть игрок, который делает это лучше него, - сказал Классон. - Это впечатляет, было классно играть с ним. Я помню несколько его секретов".

32-летний Швед также оценил бросок нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина. "Его бросок - это причина, почему он является рекордсменом по голам в НХЛ. Выдающийся игрок", - отметил он.