Турнир стартует 24 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский надеется, что российский теннисист Карен Хачанов полностью восстановится к Открытому чемпионату США (US Open). Об этом он рассказал ТАСС.

14 августа Хачанов снялся с матча четвертого круга турнира в американском Цинциннати против представителя Германии Александра Зверева из-за травмы.

"Я надеюсь, что ничего серьезного у Карена не случилось, и он сможет полноценно восстановиться к US Open, - сказал Ольховский. - В последнее время он показывал стабильную игру, вернулся в топ-10 мирового рейтинга. Я думаю, если он будет полностью здоров, то сможет далеко пройти по сетке".

US Open пройдет с 24 августа по 7 сентября.