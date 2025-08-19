Свёнтек выиграла турнир WTA 1 000 в Цинциннати

В финале она обыграла итальянку Жасмин Паолини

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Представительница Польши Ига Свёнтек стала победительницей турнира Женской теннисной организации (WTA) в Цинциннати (США, штат Огайо).

В финальном матче Свёнтек со счетом 7:5, 6:4 обыграла итальянку Жасмин Паолини.

По итогам турнира Свёнтек поднялась на второе место в мировом рейтинге. Для 24-летней теннисистки это 24-й титул WTA. Представительница Польши побеждала на 7 из 10 действующих турнирах WTA 1 000. В ее активе нет титулов лишь на соревнованиях в китайском Ухане, Торонто и Дубае, который с 2024 года стал отдельным турниром. До этого данное соревнование проводилось совместно с Дохой, на нем Свёнтек сумела победить в 2022 году.

Паолини 29 лет, благодаря выходу в финал она поднялась на восьмое место в мировом рейтинге. На счету итальянки три титула WTA в одиночном разряде, 1 из них - в 2025 году. Также в активе теннисистки 9 побед на турнирах под эгидой организации в паре, 3 из которых в нынешнем сезоне.

Соревнование в Цинциннати проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Победительницей в 2024 году стала белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Вера Звонарева (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011).

Лучший результат из россиянок на турнире показала Вероника Кудерметова, которая дошла до полуфинала. На этой стадии она проиграла Паолини.