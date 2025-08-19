Глава Федерации настольного тенниса России отметил, что отечественных игроков рассматривают как серьезных участников клубных турниров

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российскому настольному теннису есть куда расти, однако участие наших спортсменов в зарубежных турнирах говорит о его высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков.

"Нам есть куда расти. Мы формируем достаточно серьезную материальную базу. Видим крайне высокий интерес как на профессиональном, так и на любительском уровне", - сказал Бабаков.

"Могу сказать, что наши игроки находятся в центре внимания функционеров тех государств, где они играют. Их рассматривают как серьезных участников клубных турниров. Это приятно, но надо помнить, что большая часть из них получила свое спортивное образование в России. Мы стараемся не забывать о них и интегрировать в свои мероприятия. Я уверен, что их участие в зарубежных турнирах лишний раз подтверждает, что наш спорт на высоком уровне", - добавил собеседник агентства.