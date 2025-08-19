Чесноков: участие в миксте US Open будет хорошей тренировкой для Даниила Медведева

Турнир смешанных пар состоится 19-21 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Участие в турнире смешанных пар Открытого чемпионата США (US Open) будет хорошей тренировкой для российских теннисистов Даниила Медведева и Мирры Андреевой. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Впервые турнир смешанных пар на US Open пройдет перед матчами основной части одиночных соревнований. В первом круге Медведев и Андреева сыграют против сербов Новака Джоковича и Ольги Данилович.

"Очень оригинальный формат придумали. Раньше многие одиночники игнорировали пары на турнирах Большого шлема, а теперь удалось собрать многих звезд. Турнир будет очень интересным и зрелищным", - сказал Чесноков.

"Я думаю, что для Медведева и Аднреевой это будет очень хорошей тренировкой. Трудно сказать, получится ли у них почувствовать друг друга, от этого будет многое зависеть. Джокович умеет хорошо играть в паре, чего пока нельзя сказать о Медведеве, так что пройти первый круг будет непросто. Но я не думаю, что победа является главным для участников этого турнира, возможность потренироваться намного важнее", - добавил собеседник агентства.

Турнир смешанных пар на US Open пройдет с 19 по 21 августа. Основной турнир пройдет с 24 августа по 7 сентября.