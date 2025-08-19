"Балтика" объявила о переходе футболиста Манелова из "Торпедо"

Соглашение с игроком рассчитано до 2028 года

ТАСС, 19 августа. Полузащитник Ираклий Манелов перешел в калининградскую "Балтику" из московского футбольного клуба "Торпедо". Об этом сообщает пресс-служба "Балтики".

Контракт с 22-летним игроком рассчитан до июня 2028 года.

В минувшем сезоне Манелов провел 34 матча в Первой лиге, забив 4 гола и отдав 3 передачи. Полузащитник является воспитанником "Краснодара", за основную команду провел 24 матча, забив 1 гол и сделав 2 передачи. Также Манелов выступал за тульский "Арсенал".

"Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 9 очков в 5 матчах. "Торпедо" идет 13-м в Лиге Пари (Первая лига), имея в активе 4 очка после 5 встреч. По итогам прошлого сезона московский клуб должен был сыграть в высшем дивизионе чемпионата страны, но его исключили из РПЛ из-за участия некоторых руководителей клуба в попытке организации договорных матчей.