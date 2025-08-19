Футболист отличился в матче с "Уралом"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Гол полузащитника "Торпедо" Кирилла Данилина прямым ударом с углового в матче с екатеринбургским "Уралом" был фантастическим. Такое мнение ТАСС высказал вратарь "Торпедо" Егор Бабурин.

В понедельник "Торпедо" дома обыграло "Урал" со счетом 1:0.

"Самое главное, что выиграли, удачный матч, все бились, настраивались на игру. Что касается моей игры, я в первую очередь рад, что сыграл, потому что давно не выходил на поле, - сказал Бабурин. - Наверное, хотел, чтобы так сложилась игра, победили, не пропустили - вообще шикарно. Набрали три очка, да, не очень удачный старт, мягко говоря, но это должно быть для команды моментом подъема".

Единственный гол в матче прямым ударом с углового забил Данилин. "Когда в раздевалку шел, сказал, что вживую еще таких голов не видел. Мои команды так не забивали. Поэтому очень удивился. Но очень хороший удар с левой ноги у Данилина, гол фантастический. Конечно, поздравили его", - добавил Бабурин.

"Торпедо" после пяти матчей занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги Пари.