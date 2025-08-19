Также наставник допустил ряд оскорбительных выражений в адрес арбитра

ТАСС, 19 августа. Тренер любительского футбольного клуба "Гудаута" Алексей Приходько оскорбил и ударил арбитра во время матча чемпионата Новосибирска.

Инцидент произошел на 72-й минуте игры против команды "Прогрестор". Арбитр вынес предупреждение игроку "Гудауты" за резкое высказывание в свой адрес, что вызвало недовольство Приходько. Тренер "Гудауты" выбежал на поле, ногой нанес удар судье и допустил ряд оскорбительных выражений в его адрес.

Встреча завершилась победой "Прогрестора" со счетом 4:1.