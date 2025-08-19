Volvo прекратил сотрудничество с фирмой, которая продала тягач лыжной сборной России

Федерация лыжных гонок России сообщила о покупке тягача для вакс-грузовика в начале мая

СТОКГОЛЬМ, 19 августа. /ТАСС/. Автоконцерн Volvo принял решение прекратить сотрудничество с фирмой, которая продала тягач для вакс-грузовика сборной России по лыжным гонкам. Об этом сообщила газета Sportbladet.

"Мы приостановили поставки компании, которой мы его (грузовик - прим. ТАСС) продали", - сообщили в Volvo Group, не став называть компанию из-за судебного процесса, но уточнив, что она находится в одной из стран ЕС.

Федерация лыжных гонок России сообщила о покупке тягача Volvo для вакс-грузовика в начале мая. В июне шведское издание Expressen со ссылкой на пресс-секретаря концерна сообщило о начале расследования сделки в связи с тем, что перепродажа его продукции в Россию и Белоруссию запрещена.

Презентуя в мае автомобиль, федерация отметила, что он "самый мощный и современный серийный седельный тягач в мире". Сервис-прицеп национальная команда использует для подготовки лыж, он является передвижной вакс-кабиной.