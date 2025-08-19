Ранее сообщалось, что защитник перейдет в "Спартак"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" исключил футболиста Илью Самошникова из заявки на сезон Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом говорится на сайте турнира.

Ранее "Спорт-Эксрпесс" сообщал, что Самошников успешно прошел медосмотр для перехода в московский "Спартак". В скором времени защитник подпишет контракт с красно-белыми.

Самошникову 27 лет, за "Локомотив" он выступает с лета 2023 года после перехода из казанского "Рубина". В составе московской команды игрок провел 70 матчей в различных турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач. За сборную России на счету защитника 4 игры и 1 гол.