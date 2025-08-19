19 августа, 14:27
Футбол на Украине

На Украине футболистке в матче дали желтую карточку за русскую речь

Главный арбитр встречи указала игроку на то, что "на русском языке мы здесь не общаемся"

ТАСС, 19 августа. Футболистка "Систерс" Ирина Майбородина получила желтую карточку в матче чемпионата Украины против "Колоса" за использование русского языка. Об этом сообщил портал "Трибуна".

Эпизод произошел на 42-й минуте встречи. Главный арбитр матча Анастасия Романюк показала предупреждение игроку одесской команды за неспортивное поведение с криками на русском языке.

"На русском языке мы здесь не общаемся, это чемпионат Украины. Желтая карточка за несогласие", - приводит "Трибуна" речь Романюк, сказанную во время матча.

Встреча прошла 17 августа и завершилась победой "Систерс" со счетом 2:1. 