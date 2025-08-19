В расширенную заявку национальной команды вошли вратари Матвей Сафонов, Станислав Акгацев, Александр Максименко, Евгений Ставер и Виталий Гудиев

ТАСС, 19 августа. Матвей Сафонов и Станислав Акгацев были теми голкиперами, в которых штаб сборной России по футболу не сомневался при составлении расширенного состава на товарищеские матчи в сентябре. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

Всего в расширенную заявку вошли 39 игроков. Из них пять вратарей: Сафонов, Акгацев, Александр Максименко, Евгений Ставер и Виталий Гудиев.

"Если раньше выбирать было сложно, потому что очень большая группа вратарей, особенно основная обойма, показывала высокий уровень мастерства в матчах чемпионата и кубка страны, то сейчас впервые столкнулся с тем, что с начала чемпионата практически все голкиперы, за исключением Агкацева, как будто сговорились: успели совершить ошибки, которые привели к пропущенным голам и - что еще обиднее - к потере очков, - сказал Кафанов. - Только ошибка Жени Латышонка в матче с "Ростовом" не повлияла на результат, победа осталась за "Зенитом". Не было сомнений по Сафонову и Агкацеву".

4 сентября сборная России в Москве сыграет с командой Иордании. 7 сентября россияне встретятся со сборной Катара в Эр-Райяне.