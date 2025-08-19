Красно-синие уступили минскому "Динамо" со счетом 1:4

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Хоккеисты московского ЦСКА со счетом 1:4 проиграли минскому "Динамо" в первом товарищеском матче после возвращения Игоря Никитина на пост главного тренера красно-синих. Встреча прошла в Минске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Стась (14-я минута), Даниил Липский (18), Николас Мелош (49) и Вадим Шипачев (50). У проигравших отличился Дмитрий Бучельников (10), который в прошлом сезоне выступал за подмосковный "Витязь".

Никитин был назначен на пост главного тренера ЦСКА в июне 2025 года. В прошлом сезоне он привел ярославский "Локомотив" к победе в Кубке Гагарина. С 2017 по 2021 год Никитин был главным тренером ЦСКА, который трижды приводил к победе в регулярном чемпионате и один раз к завоеванию Кубка Гагарина (2019).

В первом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нового сезона ЦСКА 6 сентября примет московское "Динамо".