Матч второго тура между "Реал Сосьедад" и "Эспаньолом" состоится 24 августа

ТАСС, 19 августа. Российский полузащитник Арсен Захарян готовится к домашнему матчу второго тура чемпионата Испании по футболу с "Эспаньолом" в общей группе. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщили в пресс-службе "Реал Сосьедад".

Россиянин не вошел в заявку команды на гостевой матч первого тура чемпионата Испании с "Валенсией" (1:1). Ранее он пропустил предсезонный тур "Реал Сосьедад" в Японии, так как проходил восстановление после вируса. Встреча с "Эспаньолом" состоится 24 августа.

"Арсен Захарян тренируется в общей группе без ограничений и готовится к матчу против "Эспаньола" в чемпионате Испании", - сообщили в пресс-службе "Реал Сосьедад".

Захаряну 22 года. Футболист не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля из-за травмы. За "Реал Сосьедад" россиянин выступает с августа 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.