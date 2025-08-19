"Локомотив" подписал новый контракт с обладателем Кубка Гагарина словаком Гернатом

Соглашение рассчитано на один год

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Словацкий защитник Мартин Гернат подписал новый контракт с ярославским клубом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с игроком рассчитано на один год.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что Гернат поменял решение и не хочет выступать в КХЛ, несмотря на договоренность с "Локомотивом" о продолжении сотрудничества. При этом, как отмечалось, в ярославском клубе были уверены, что игрок присоединится в команде. Гернат пропустил чемпионский парад "Локомотива" из-за необходимости получения рабочей визы и занятости на предолимпийском сборе национальной команды.

Гернату 32 года, он выступает за "Локомотив" на протяжении двух последних лет. В сезоне-2024/25 защитник провел 63 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 31 очко (5 голов + 26 результативных передач). В плей-офф на счету словака 2 шайбы и 3 передачи в 21 игре. Вместе с командой Гернат стал победителем регулярного чемпионата и Кубка Гагарина.