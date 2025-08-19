Бывший игрок НБА стал самым высоким футболистом в истории Кубка России

Павел Подкользин вышел в стартовом составе "Амкала" на матч с "Калугой"

ТАСС, 19 августа. Бывший баскетболист Павел Подкользин принял участие в матче Фонбет - Кубка России по футболу в составе московского клуба Медиалиги "Амкал".

Подкользин вышел в стартовом составе второго раунда "пути регионов" против "Калуги".

В 2017 году Подкользин был внесен в Книгу рекордов России как самый высокий человек страны. Его рост составляет 2,26 см. Прежний рекорд турнира принадлежал Даниилу Гавиловскому и Никите Моргунову. Рост обоих составлял 2,04 см.

Подкользину 40 лет. В 2004 году он был выбран под общим 21-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации клубом "Юта". Профессиональную карьеру Подкользин завершил в 2019 году.

Действующим обладателем Кубка России является столичный ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл "Ростов" (0:0, 4:3 по пенальти). В активе армейского клуба 9 трофеев. Столько же у московского "Локомотива". Ближайшим преследователем является петербургский "Зенит" (5).