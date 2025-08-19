Турецкий клуб 30 июля объявил о переходе Файзуллаева

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Турецкий "Истанбул Башакшехир" перевел на счет московского ЦСКА деньги за трансфер узбекистанского футболиста Аббосбека Файзуллаева. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Файзуллаев перешел в "Истанбул Башакшехир" из ЦСКА 30 июля. Соглашение рассчитано на пять лет.

"Деньги за трансфер Аббоса Файзуллаева поступили на счет нашего клуба, как было зафиксировано в договоре. В свою очередь с нашей стороны незамедлительно был отправлен трансферный сертификат, и теперь сделку можно считать полноценно закрытой. Сделка во многом получилась уникальной с точки зрения всесторонних гарантий и движения навстречу друг другу. Она однозначно должна быть оценена как win-win для всех сторон. Аббосу успехов", - сказал Брейдо.

Файзуллаеву 21 год, он выступал за ЦСКА с 2023 года. В составе армейцев он провел 72 матча, забил 8 голов и отдал 22 голевые передачи. В составе красно-синих полузащитник стал обладателем Кубка и Суперкубка России и бронзовым призером чемпионата страны.