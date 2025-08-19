В пробе спортсменки, дисквалифицированной на четыре года, был обнаружен тестостерон

ТАСС, 19 августа. Чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке украинка Марина Бех-Романчук дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Спортсменка была отстранена от соревнований с 13 мая из-за обнаружения в ее пробе тестостерона. Срок четырехлетней дисквалификации украинки будет исчисляться с той же даты. Проба, которая показала положительный результат, была сдана 7 декабря 2024 года. С этого момента все результаты спортсменки аннулированы.

Бех-Романчук 30 лет. На ее счету серебряные медали чемпионатов мира в прыжках в длину (2019) и в тройном прыжке (2023), а также серебряная награда чемпионата Европы в прыжках в длину (2018). На чемпионате Европы в помещении украинка стала победительницей турнира в прыжках в длину (2021) и бронзовым призером соревнований в этой же дисциплине (2019). В 2022 году легкоатлетка стала второй на чемпионате мира в помещении в тройном прыжке.