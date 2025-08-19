Футболисты "Амкала" победили "Калугу" со счетом 1:0

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский клуб Медиалиги "Амкал" на выезде со счетом 1:0 обыграл "Калугу" в матче второго круга "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу.

Мяч на 41-й минуте забил Давид Папикян. В третьем круге "пути регионов" Кубка России "Амкал" встретится с белгородским "Салютом".

В этом матче "Амкал" установил несколько рекордов турнира. Бывший баскетболист Павел Подкользин, вышедший в стартовом составе команды, стал самым высоким игроком в истории Кубка России. Его рост составляет 2,26 м. Василий Гончаров в возрасте 14 лет 7 месяцев 19 дней стал самым молодым футболистом в истории соревнования. Обоих заменили на 19-й минуте встречи.

"Путь регионов" предполагает шесть раундов, в четвертом к турниру подключаются клубы из Первой лиги. В плей-офф "пути регионов" выйдут четыре команды, которые сыграют с клубами, занявшими третьи места на групповом этапе "пути Российской премьер-лиги".

"Амкал" является одним из трех клубов Медиалиги в турнире, также в кубке принимают участие московские 2Drots и "Броук Бойз". Для медийных клубов рекордным является выход в четвертый раунд "пути регионов", в прошлом сезоне "Амкал" на этой стадии уступил владикавказской "Алании" (0:1), годом ранее 2Drots не смог пройти подмосковные "Химки" (0:2).

Действующим обладателем Кубка России является столичный ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл "Ростов" (0:0, 4:3 - по пенальти). В активе армейского клуба 9 трофеев. Столько же у московского "Локомотива". Ближайшим преследователем является петербургский "Зенит" (5).