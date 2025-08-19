Умер почетный вице-президент Олимпийского комитета России Виктор Хоточкин

Ему было 79 лет

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Почетный вице-президент Олимпийского комитета России Виктор Хоточкин умер на 80-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили его близкие.

Хоточкин участвовал в организации хоккейной Суперсерии 1972 года. Он являлся генеральным секретарем-казначеем Международной федерации хоккея с мячом и первым вице-президентом Федерации хоккея с мячом России. Был первым заместителем министра России по физической культуре, спорту и туризму.

Также Хоточкин в разные годы занимал посты вице-президента Российской федерации баскетбола, вице-президента Федерации бокса России. Был членом европейского исполкома Международной федерации баскетбола, членом исполкома ассоциации Европейских олимпийских комитетов, председателем комитета по развитию спорта Совета Европы.

Хоточкин первым в России был награжден медалью Пьера де Кубертена - за большой вклад в развитие международного олимпийского движения.