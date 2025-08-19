Нападающий подписал двухлетний контракт с петербургским клубом 12 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Канадский новичок петербургского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Джозеф Бландизи поприветствовал болельщиков команды на русском языке. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба СКА.

31-летний Бландизи подписал двухлетний контракт со СКА 12 августа.

"Привет", - сказал Бландизи на русском языке. "Очень рад стать частью команды на ближайшие два года. Скорее бы приехать в Санкт-Петербург и начать продуктивную работу. С нетерпением жду первой игры в сезоне", - продолжил он на английском языке.

Прошлый сезон Бландизи провел в Американской хоккейной лиге за "Торонто Марлис" и в регулярном чемпионате набрал 35 (15 заброшенных шайб + 20 голевых передач) очков. В Национальной хоккейной лиге провел 101 матч. Нападающий выступал за "Нью-Джерси", "Анахайм" и "Питтсбург".

Первый матч регулярного чемпионата КХЛ нового сезона СКА проведет против "Шанхай Дрэгонс" 6 сентября.