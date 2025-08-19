Российские пловцы установили юниорский мировой рекорд в эстафете на чемпионате мира

ТАСС, 19 августа. Российские пловцы установили новый мировой рекорд среди юниоров в эстафете 4х100 метров вольным стилем на чемпионате мира. Соревнования проходят в Румынии.
В составе российской команды выступали Михаил Щербаков, Роман Жидков, Егор Прошин и Григорий Злотников. Спортсмены показали результат 3 минуты 15,38 секунды.
На дистанции 400 метров вольным стилем чемпионом мира стал россиянин Григорий Вековищев, серебряную медаль завоевал его соотечественник Егор Бабинич.
Чемпионат мира в Румынии завершится 24 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.