В МБА надеются, что ситуация с баскетболистом Касаткиным решится в ближайшее время

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский клуб МБА надеется, что ситуация с задержанным в Париже по запросу США баскетболистом команды Даниилом Касаткиным решится в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба МБА.

Касаткин был задержан в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль 21 июня по запросу Вашингтона, который подозревает его в участии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений.

"С 23 июня Даниил Касаткин, сыгравший важную роль в становлении и развитии нашей мужской команды, остается под стражей в пригороде Парижа в связи с подозрением в якобы причастности к хакерской деятельности. МБА сохраняет надежду, что данный затянувшийся инцидент будет разрешен в ближайшее время. Со своей стороны клуб предоставил ряд необходимых для судопроизводства документов, запрошенных адвокатом. Готовы и далее всячески содействовать защите Даниила, в том числе материально", - говорится в заявлении.

"Кроме того, по окончании процесса МБА ждет его домой и приложит все усилия, чтобы игрок как можно скорее вернулся на паркет в составе нашей команды в Единой лиге ВТБ. От имени всех представителей системы МБА желаем Дане, его семье и близким сил и преодоления всех трудностей", - добавили в пресс-службе МБА.

Следственная палата при парижском суде, рассмотрев 9 июля ходатайство об освобождении, поданное адвокатом Касаткина, приняла решение о содержании спортсмена под стражей после продолжительного обсуждения, несмотря на значительные гарантии, предоставленные адвокатом, такие как обеспечение проживания во Франции и освобождение под залог. В прокуратуре Парижа ранее сообщили, что американская сторона до сих пор не предоставила документы, необходимые для экстрадиции баскетболиста в США.