На турнире выступят 25 российских спортсменов

РИМ, 20 августа. /ТАСС/. Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ стартует 20 августа в итальянском Милане. В соревнованиях примут участие 25 российских спортсменов, имеющих нейтральный статус.

Турнир пройдет с 20 по 24 августа. В рамках мирового первенства будет разыграно 24 комплекта наград среди мужчин и женщин (по 12 в байдарках и каноэ).

Для российских спортсменов чемпионат мира в Италии станет вторым турниром сезона под эгидой Международной федерации каноэ (ICF). Первым стартом был майский этап Кубка мира в венгерском Сегеде. Чемпионат Европы - 2025 проходил в чешском Рачице с 19 по 22 июня. Российских байдарочников и каноистов лишили возможности выступить на этом турнире из-за отказа хозяев соревнований принять у себя спортсменов из РФ и Белоруссии. От участия в майском этапе Кубка мира в Познани россияне отказались сами.

На чемпионат мира в Милане заявились 25 российских спортсменов. Это байдарочники Максим Спесивцев, Виктор Гавриленко, Виталий Ершов, Александр Сергеев, Дмитрий Авдеев, Никита Максимов, Юлия Бабашинская, Анастасия Долгова, Анастасия Иванова, Елена Миронченко, Наталья Подольская, Ксения Луканцева и Олеся Козеева, а также каноисты Захар Петров, Иван Штыль, Александр Боц, Алексей Коровашков, Илья Первухин, Сергей Свинарев, Екатерина Шляпникова, Марина Гуреева, Александра Власова, Дарья Харченко, София Штиль и Алина Ковалева. Спортсмены прилетели в Милан в понедельник, на следующий день они провели первую тренировку на воде.

На прошлогоднем чемпионате мира, который проходил в Узбекистане вскоре после окончания Олимпиады в Париже и проводился в неолимпийских дисциплинах, российские спортсмены завоевали пять золотых и одну серебряную награду, став первыми в неофициальном медальном зачете.

Главным героем того турнира стал Захар Петров, сумевший завоевать три золотые награды. На Играх-2024 он дважды становился четвертым (в одиночке и в двойке вместе с Алексеем Коровашковым).