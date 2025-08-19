В четвертьфинале российские теннисисты уступили американке Джессике Пегуле и британцу Джеку Дрейперу

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Российские теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев уступили американке Джессике Пегуле и британцу Джеку Дрейперу в четвертьфинальном матче (US Open в миксте. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 4:1, 4:1 в пользу Пегулы и Дрейпера. Ранее на стадии четвертьфинала из борьбы выбыли россиянин Андрей Рублев и представительница Чехии Каролина Мухова. Они проиграли итальянцам Саре Эррани и Андреа Вавассори со счетом 1:4, 4:5 (4:7). На турнире больше не осталось российских представителей.

Соревнования в мискте на US Open завершатся 20 августа. Победители турнира получат $1 млн.

Матчи проходят в формате из трех сетов до четырех победных геймов в каждой партии. В финальной встрече победителем сета будет пара, выигравшая первой шесть геймов.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", их призовой фонд составит рекордные для тенниса $90 млн. Матчи в одиночных и парных разрядах пройдут с 24 августа по 7 сентября.